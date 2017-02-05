Британский Институт автомобильной промышленности (IMI) опубликовал результаты социологического опроса, посвященного популярности электрических и гибридных автомобилей среди жителей Соединенного Королевства.

Для проведения исследования аналитики IMI опросили около двух тысяч человек. Из них менее половины (40%) заявили, что считают загрязнение окружающей среды действительно важным вопросом и полагают, что электрокары и «гибриды» являются ключом к его решению.

Однако в Великобритании владение «зеленым» автомобилем – не дешевое удовольствие. Помимо высокой цены самого экокара, которая зачастую превышает цену его аналога на традиционном топливе, британцев отпугивает стоимость страховки. Так, оформление страхового полиса на электрокар или «гибрида» жителю Туманного Альбиона обойдется, в среднем, вдвое дороже, чем на обычный автомобиль.

В IMI такую разницу связывают со сложностью починки высокотехнологичных транспортных средств. По данным организации, подавляющее большинство автомехаников не обладают нужной квалификацией для проведения подобного рода работ. А обученные специалисты, в основном, работают в официальных сервисных центрах, прайсы которых, зачастую выше, чем у частных автомастерских.

Именно разница в цене является причиной того, что только 30% респондентов готовы пожертвовать своим кошельком ради спасения окружающей среды. При этом, большую готовность выражают молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет – среди них 21% готов выложить за «зеленый» автомобиль круглую сумму. Старшее поколение (от 55 лет) относится к этой идее скептически – только 9% полагают, что окружающая среда важнее их благосостояния.