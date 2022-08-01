Британцы перестали отдыхать из-за бензина

Жители Великобритании перестают ходить в отпуска и ездить отдыхать. Они делают это намеренно, так как резкое повышение цен на топливо сильно бьет по карману

Как сообщает издание The Sun, англичане в целом пересмотрели свое отношение к поездкам на автомобиле. Как показал опрос, каждый пятый респондент отказался от поездок на пленер, а каждый десятый - даже продал свой автомобиль.

Около пятнадцати процентов опрошенных, в принципе свели поездки на автомобилях к минимуму - даже на работу теперь передвигаются на общественном транспорте. Интересно, но среди лиц, отказывающихся от личного транспорта, возросло число молодых людей( 20-30 лет), причем они объясняют свое решение, не столько экономической нецелесообразностью, сколько заботой об экологии и окружающей среде.