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1 авг 2022

Британцы перестали отдыхать из-за бензина

Британцы перестали отдыхать из-за бензина

Жители Великобритании перестают ходить в отпуска и ездить отдыхать. Они делают это намеренно, так как резкое повышение цен на топливо сильно бьет по карману

Как сообщает издание The Sun, англичане в целом пересмотрели свое отношение к поездкам на автомобиле. Как показал опрос, каждый пятый респондент отказался от поездок на пленер, а каждый десятый - даже продал свой автомобиль.

Около пятнадцати процентов опрошенных, в принципе свели поездки на автомобилях к минимуму - даже на работу теперь передвигаются на общественном транспорте. Интересно, но среди лиц, отказывающихся от личного транспорта, возросло число молодых людей( 20-30 лет), причем они объясняют свое решение, не столько экономической нецелесообразностью, сколько заботой об экологии и окружающей среде.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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