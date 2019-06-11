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11 июн 2019

Британцы построили сверхлёгкий суперкар

Британцы построили сверхлёгкий суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ultima Sports, которая специализируется на постройке спорткаров, представила новую модель Ultima RS. По словам создателей, она является самым совершенным автомобилем за всю 35-летнюю историю компании.

Есть ощущение, что в компании знают о чем говорят, так как Ultima RS весит всего 930 килограммов и оснащается 1217-сильным компрессорным двигателем V8 6.2 LT5. На разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у автомобиля уходит 2,3 секунды, а максимальная его скорость превышает отметку в 400 километров в час.

К слову о двигателях, у клиента есть возможность заказать автомобиль с менее дерзким "сердцем". На Ultima RS можно поставить более простые двигатели Chevrolet — 811-сильный компрессорный или даже атмосферные, мощностью от 436 до 659 лошадиных сил. В любом из вариантов моторы сочетаются только с шестиступенчатой «механикой». 

Стоит отметить, что спорткар обладает неплохим запасом комфорта. В базе купе оснащается светодиодной оптикой, кондиционером. Опционально предлагаются задние датчики парковки, мультимедийная система Alpine с навигацией и камерой заднего вида, обогрев лобового стекла и кожаная отделка салона.  

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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