Еще недавно казалось, что компания TVR станет частью автомобильной истории. В начале она, как и большинство производителей мелкосерийных спорткаров, начала испытывать финансовые проблемы. Затем «эффективное управление» российского бизнесмена Николая Смоленского привело к полной остановке производства… Но английские миллионеры-энтузиасты сумели вернуть марку к жизни и все же сделали первую после возрождения модель.

Последние два года первый спорткар TVR был окутан слухами и домыслами. Многие сомневались, что группе энтузиастов удастся через 11 лет спустя остановки производства, вновь запустить его. Однако, на фестивале Goodwood Revival, TVR представил свою новую модель. Которая получила имя Griffith, уже известное по старым моделям этой марки.

Вопреки всеобщей тенденции электрификации транспортных средств, новый TVR Griffith сохранил верность традициям: купе оснащено 5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 400 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Представители компании говорят, что до 100 км/ч Griffith разгоняется менее чем за 4 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/ч.

Таких выдающихся показателей при довольно скромной мощности мотора удалось достигнуть благодаря архитектуре iStream британского инженера Гордна Мюррея (создателя легендарного суперкара McLarenF1). В ее основе пространственная трубчатая рама, обшитая панелями из углеволокна. Так что вес купе составляет всего 1250 кг.

Классики тут не осталось. В салоне вместо приборной панели узкий экран, кругом кнопки, двигатель запускается без ключа, а в базовое оснащение входят ABS и система стабилизации.

TVR Griffith стал дефицитом еще до премьеры: количество предзаказов на купе перевалило за пять тысяч. Причем в Великобритании машина стоит 90 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти 120 тысяч долларов.