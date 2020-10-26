Британцы создали кибер-стекло для автомобиля

В фантастических фильмах можно увидеть автомобили будущего, способные отображать множество информации прямо на стекле. Британский стартап Envisics сделал фантастику реальностью

По словам представителей британской компании Envisics, существующие аналоги дополненной реальности сталкиваются с проблемой низкой чёткости изображения. Картинку сложно рассмотреть, что делает технологию неэффективной. Новая разработка функционирует в самых экстремальных условиях. При помощи голограммы ИИ будет указывать водителю на объекты, представляющие опасность на дороге. Это могут быть пешеходы, транспортные средства на обочине, велосипедисты или повороты.

Envisics поясняет, что визуальные эффекты могут быть видны на расстоянии от 20 метров от машины и до линии горизонта. При этом главным отличием от существующих прототипов называется не просто использование 2D-изображений, а трансформация их в полноценную трёхмерную картинку при помощи голографического модулятора. Он имитирует движение света в пространстве, в результате изображение отражается от лобового стекла, становясь видимым.