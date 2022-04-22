Британские ученые обвинили водородное топливо в глобальном потеплении

Казалось бы, за автомобилями, работающими на водороде будущее. КПД двигателей таких машин сравним с обычными ДВС, а вредных выбросов, считай, и нет совсем. Как можно назвать вредным веществом обычную воду? Впрочем, экологи нашли к чему придраться

Британский департамент энергетики в своем недавнем исследовании обнаружил, что водород неизбежно попадает в атмосферу. К примеру, через утечку баков или травящих клапанов. Попадая в атмосферу, водород усиливает парниковый эффект. Это связано с химической активностью газа: он, к примеру, связывает окислители, расщепляющие метан — этот газ считается одним из источников парникового эффекта. Кроме того, водород увеличивает объёмы озона и водяного пара.

Отметим, что одной из компаний, которая активно использует водородные технологии, является японская Toyota. Сейчас у компании есть седан Mirai, который работает на топливных элементах, однако концерн исследует и технологию использования водорода в качестве моторного топлива.