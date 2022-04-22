Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2022

Британские ученые обвинили водородное топливо в глобальном потеплении

Британские ученые обвинили водородное топливо в глобальном потеплении

Казалось бы, за автомобилями, работающими на водороде будущее. КПД двигателей таких машин сравним с обычными ДВС, а вредных выбросов, считай, и нет совсем. Как можно назвать вредным веществом обычную воду? Впрочем, экологи нашли к чему придраться

Британский департамент энергетики в своем недавнем исследовании обнаружил, что водород неизбежно попадает в атмосферу. К примеру, через утечку баков или травящих клапанов. Попадая в атмосферу, водород усиливает парниковый эффект. Это связано с химической активностью газа: он, к примеру, связывает окислители, расщепляющие метан — этот газ считается одним из источников парникового эффекта. Кроме того, водород увеличивает объёмы озона и водяного пара.

Отметим, что одной из компаний, которая активно использует водородные технологии, является японская Toyota. Сейчас у компании есть седан Mirai, который работает на топливных элементах, однако концерн исследует и технологию использования водорода в качестве моторного топлива.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Европейских водителей притесняют в скорости

22 апреля 2022

У дилеров Lada закончились машины с "автоматом"

22 апреля 2022
Audi Q5 (2021) вид сзади

В США появились «антикризисные» Audi

21 апреля 2022
Datsun redi-GO

Datsun канет в лету?

21 апреля 2022

Lifan вернется в Россию под брендом Livan

21 апреля 2022

В Москву возвращаются «дачные» пробки

21 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s
Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"

Написано новостей:

3 0 4 9 2