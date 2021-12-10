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10 дек 2021

Британские ученые смогли решить проблему добычи лития

Британские ученые смогли решить проблему добычи лития

Производство электромобилей через двадцать лет может столкнуться с одной проблемой – иссякнут мировые запасы лития – важного материала в конструировании аккумуляторов

Сейчас литий добывается в основном из горной породы. Полученную руду обогащают при помощи различных химических процессов.  А не так давно ученые из Великобритании заявили, что ими была обнаружена возможность добычи Лития из обычной воды. Правда, они ни словом не обмолвились о самой технологии, сообщив лишь, что запасы лития в недрах земли составляют 14 миллионов тонн. А из морской воды можно извлечь порядка 230 миллиардов тонн.

Интересно, что назвать это открытие революционным никак нельзя. Дело в том, что способ добычи лития из воды уже известен и применим. Литий добывают из грунтовых вод путем выпаривания. К тому же исследования по добыче лития из морской воды ведутся с 2015 года. В 2018 же году ученые из Америки, Австралии и ОАЭ представили совместный проект по созданию специальных керамических мембран, которые, отфильтровывая воду, пропускают через себя ионы металлов, кроме литиевых.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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