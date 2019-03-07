Будущее наступило

Компания Tesla представила третье поколение зарядной станции Supercharger, которая позволит этим электрокарам заряжаться быстрее, чем любой другой электромобиль на рынке

Новая зарядка состоит из силового шкафа мощностью 1 МВт и кабеля с жидкостным охлаждением. В результате пиковая мощность «третьего» Supercharger составляет 250 кВт против 120 кВт у предыдущей версии, которая использовала кабель с воздушным охлаждением. При такой мощности скорость зарядки достигает 1 000 миль (1 609 километров) в час. То есть, Tesla Model 3 Long Range за 5 минут зарядится достаточно, чтобы проехать 120 миль, а полная зарядка электромобиля займёт 15 минут.

Интересно, что первые станции Supercharger третьего поколения уже установлены в калифорнийском городе Фримонт, в котором расположено производство Tesla. В ближайшее время автопроизводитель планирует установить эти зарядки и в других регионах. К слову, пока подобными станциями могут воспользоваться лишь владельцы Tesla Model 3, что касается Model X и Model S, то они нуждаются в обновлении программного обеспечения.