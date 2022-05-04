Будут ли внедрять ОСАГО для самокатов?

Не так давно представители Совета Федерации выступили с предложением внедрения обязательных полисов страхования для электрических самокатов. Причины возникновения данной инициативы просты - данных транспортных средств становится все больше, но учащаются и аварии с их участием.

Впрочем, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили с резкой критикой данной инициативы. Эксперты предполагают, что в оформлении полисов возникнут сложности, так как самокаты не нужно регистрировать, что автоматически осложняет определение статуса собственника. Соответственно, невозможно проконтролировать выполнение обязанности по страхованию.

Прежде чем внедрять систему страхования, необходимо серьезно поменять законодательство - закрепить правовой статус электросамокатов и их владельцев. Впрочем, инициатива Совфеда в ближайшее время уже будет рассмотрена в Госдуме, так как она уже успела получить одобрение от профильных комитетов.