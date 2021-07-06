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6 июл 2021

Bugatti и Rimac будут совместно покорять мир спорткаров.

Bugatti и Rimac будут совместно покорять мир спорткаров.

Концерн Volkswagen объявил о создании совместного предприятия с хорватским разработчиком и производителем электрических суперкаров Rimac

Забавная история. Совместное предприятие образуется не напрямую с Bugatti, а с компанией Porsche, коей Bugatti стала подчиняться с недавнего времени. Доли в СП у каждой компании практически равны, 55 у Porsche против 45 у Rimac. Однако, руководящий пост в совместном предприятии будет занимать глава хорватской марки - Мате Римак.

СП займется выпуском двух моделей гиперкаров: Bugatti Chiron и полностью электрического Rimac Nevera. Как уточняют в Porsche, все Bugatti будут по-прежнему производиться на заводе компании в Мольсайме, Франция. То есть по сути обе компании будут обмениваться технологиями, однако, сами модели будут полностью обособленными.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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