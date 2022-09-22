Bugatti занялась перепродажей своих спорткаров

Автопроизводители часто продают свои подержанные машины по программам сертификации и.т.д. Такие автомобили воспринимаются более качественными, и спрос на них обычно велик.

Есть один нюанс, для сегмента дорогих спорткаров такая практика является чем-то новым и необычным. Так что Bugatti можно назвать в каком-то смысле новаторами. Машины будут проходить тщательнейшую диагностику с последующим исправлением выявленных недостатков. Покупатели получат практически идеальный гиперкар, но с пробегом на одометре.

Разумеется, все машины будут стоить дешевле обычных спорткаров, но б/у-автомобили будут иметь и полноценную гарантию, которая действует в течение одного года.