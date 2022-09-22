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22 сен 2022

Bugatti занялась перепродажей своих спорткаров

Bugatti занялась перепродажей своих спорткаров

Автопроизводители часто продают свои подержанные машины по программам сертификации и.т.д. Такие автомобили воспринимаются более качественными, и спрос на них обычно велик.

Есть один нюанс, для сегмента дорогих спорткаров такая практика является чем-то новым и необычным.  Так что Bugatti можно назвать в каком-то смысле новаторами. Машины будут проходить тщательнейшую диагностику с последующим исправлением выявленных недостатков. Покупатели получат практически идеальный гиперкар, но с пробегом на одометре. 

Разумеется, все машины будут стоить дешевле обычных спорткаров, но б/у-автомобили будут иметь и полноценную гарантию, которая действует в течение одного года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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