Введенные Дональдом Трампом защитные пошлины в отношении товаров, произведенных в Китае, неожиданно ударили по концерну General Motors

Дело в том, что кроссовер Buick Envision, который позиционируется GM в премиальном сегменте, сегодня собирается в Китае и уже в готовом виде экспортируется в США. Так как машина имеет китайское происхождение, то она облагается дополнительными таможенными пошлинами в размере 25 процентов.

В GM говорят о том, что из-за введенных пошлин данная модель не сможет на равных конкурировать с моделями брендов, которые также не относятся к «исконно американским»: Acura RDX, Audi Q5, Lexus RX. Концерн обратился к Трампу с просьбой вывести эту модель из-под санкций.

«Объем продаж Buick Envision в США не велик, но стратегически важен для компании. Пошлины могут привести к тому, что данная модель исчезнет на рынке Северной Америки. Несмотря на то, что собирают модель в Китае, большой объем средств возвращается в США. Они инвестируются в развитие автомобильных технологий и производства в Америке», — говорится в обращении GM к Дональду Трампу.

В прошлом году Buick Envision разошелся тиражом в 420 тысяч автомобилей в Китае, продажи этой модели в США ниже почти в 10 раз — 46 тысяч автомобилей.

В будущем жертвой антикитайских пошлин может стать и Ford, который планировал импортировать из Китая в Северную Америку четвертое поколение Focus.