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6 авг 2025

Buick представил в Китае футуристичный концепт Electra Orbit с крыльями

Buick представил в Китае футуристичный концепт Electra Orbit с крыльями
Автор фото: фирма-производитель

Buick представил в Китае новый концепт под названием Electra Orbit. По замыслу дизайнеров эта модель сочетает эстетику 1950-х годов с технологиями будущего

Помимо классических шоу-каров середины прошлого века, дизайнеры Buick вдохновлялись звездолетами и реактивными самолетами. Вероятно, об этом намекает клиновидная задняя часть кузова с выпирающим острым бампером, а также выдвижные “крылья”, которые улучшают прижимную силу на высоких скоростях. Кузов окрасили в фирменный серебристо-металлический цвет Space, который отсылает к эпохе космической гонки. Длина концепта составляет 6 м., а ширина – 2 м. Кроме этого автомобиль получил 24-дюймовые колесные диски и двери-ножницы (как у Lamborghini), открывающиеся под углом в 90 градусов.

Салон рассчитан всего на четырех человек. Центральным элементом интерьера стала «интерфейсная воронка» с ИИ, которая по замыслу разработчиков визуально должна напоминать червоточину. Однако также интерфейсом можно управлять с помощью шара на центральном тоннеле. Также здесь есть овальный руль и широкий экран “приборки” и мультимедийной системы под названием Ring.

Несмотря на проработку деталей, в серийное производство концепт не пойдёт. Однако его дизайн вполне может лечь в основу будущих моделей марки на китайском рынке.
 

При написании новости использовалась информация:
gmauthority

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