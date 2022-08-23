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23 авг 2022

BYD организует сборку автомобилей в Узбекистане

BYD организует сборку автомобилей в Узбекистане
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн заявил о сотрудничестве с узбекским автопромом, а именно компанией UZ Auto. На мощностях завода будут собирать китайские машины.

Выпуск машин на UzAuto будет налажен по методу полного цикла (штамповка, сварка, покраска и сборка). В будущем BYD собирается запустить в Узбекистане производство двигателей и аккумуляторных батарей. При этом на данный момент компания BYD не выпускает машин за пределами Китая.

Если говорить о конкретных машинах, то инсайдеры называют модели кроссоверов Song Plus DM-i и Song Pro DM-i. Вполне возможно эти кроссоверы будут поставлять и в Россию, хотя официальных планов  представители марки не озвучивали.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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