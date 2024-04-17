BYD показал суперкар с двумя отдельными кокпитами для водителя и пассажира

Марка Fang Cheng Bao (Leopard), входящая в концерн BYD, представила концептуальный суперкар Speedster Super 9. Технические характеристики на раскрываются, известно только, что автомобиль оснащен электрической силовой установкой

Дизайн Super 9 был разработан Вольфгангом Эггером, который ранее работал в Audi, Alfa Romeo и Lamborghini. Фактически суперкар представляет собой кабриолет без крыши с разделенной кабиной для водителя и пассажира. Автомобиль получил также двери типа “крыло бабочки”, заднюю оптику, повторяющую логотип бренда, небольшой спойлер. Компания обещает, что Super 9 также будет отличаться относительно небольшой снаряженной массой.

Между водителем и пассажиром проведена стационарная перемычка, но под ней открывается доступ к центральному тоннелю. Интерьер Super 9 оформлен в ретро стилистике, но не без всех современных технологий. Особенно привлекают внимание футуристичный руль-штурвал и спортивные сиденья, состоящие из нескольких панелей с красной кожаной отделкой.