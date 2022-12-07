BYD построит завод в Европе

Один из крупнейших китайских концернов собирается открыть производственную площадку в Европе.

Такая необходимость возникла после решения руководства BYD расширять свою географию присутствия. Уже сейчас китайские автомобили продаются в Норвегии, Швеции и Германии – то есть в странах, которые активно развивают сегмент электрического транспорта. Причем к концу года автомобили выйдут на рынок Великобритании и Франции.

На данный момент компания выбирает локацию для будущей фабрики. На сегодняшний день поставки из Китая в Европу идут морем. Компания даже закупила собственные суда, так как, по словам представителей BYD, ни одна сторонняя служба логистики не удовлетворяет корпоративным требованиям.