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8 фев 2019

C Карлоса Гона спросят за все

C Карлоса Гона спросят за все

По всей вероятности концерн Nissan настолько мощно прошелся по финансовым махинациям скандального менеджера, что не оставил ни одного дела в котором могли бы разобраться их коллеги из Renault. Однако, французы тоже не лыком шиты, они решили взяться за его личную жизнь

Безусловно, в этом деле тоже замешаны деньги. Речь идет о спонсорской сделке с Версальским замком, которая, по версии Renault, включала в себя личную выгоду для бывшего председателя компании Карлоса Гона. По информации Reuters, под сделкой имеется в виду свадебный прием, который устроил Гон и его супруга Кэрол три года назад во дворце Малый Трианон в Версале

Тогда пышное торжество привлекло общественное внимание своим размахом: на свадьбу пригласили более 120 гостей, которых развлекали актеры в костюмах, соответствующих времени Марии-Антуанетты. По одной из версий, Гон мог арендовать дворец для личных нужд в рамках спонсорского контракта, который заключался для проведения ремонтных работ. Занятно, что по сравнению с остальными махинациями, в данном случае фигурирует сравнительно небольшая сумма - всего пятьдесят тысяч евро.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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