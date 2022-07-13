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13 июл 2022

Cadillac раскрыл детали электрического флагмана Celestiq

Cadillac раскрыл детали электрического флагмана Celestiq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac показала новые фотографии флагманского электрокара Celestiq. Официальная премьера концепта состоится в этом месяце. Автомобиль будет мелкосерийным, а реализация будет происходить в порядке предзаказа.

Разумеется, машина будет флагманской. Соответственно, у нее будет соответствующий уровень технологий и оснащения. Сообщается, что машину оборудуют, например, матричными фарами, полно управляемым шасси и автопилотом четвертого уровня.

Что касается дизайна, то общий силуэт будет отсылать нас к машинам тридцатых-сороковых годов. Любопытно, но на передних крыльях установлена вставка с изображением «богини» - маскота, который венчал капот старых «Кадиллаков».  Также машина сможет похвастаться роскошным салоном с множеством экранов, двумя раздельными креслами второго ряда, панорамной крышей.

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