Cadillac раскрыл детали электрического флагмана Celestiq

Компания Cadillac показала новые фотографии флагманского электрокара Celestiq. Официальная премьера концепта состоится в этом месяце. Автомобиль будет мелкосерийным, а реализация будет происходить в порядке предзаказа.

Разумеется, машина будет флагманской. Соответственно, у нее будет соответствующий уровень технологий и оснащения. Сообщается, что машину оборудуют, например, матричными фарами, полно управляемым шасси и автопилотом четвертого уровня.

Что касается дизайна, то общий силуэт будет отсылать нас к машинам тридцатых-сороковых годов. Любопытно, но на передних крыльях установлена вставка с изображением «богини» - маскота, который венчал капот старых «Кадиллаков». Также машина сможет похвастаться роскошным салоном с множеством экранов, двумя раздельными креслами второго ряда, панорамной крышей.