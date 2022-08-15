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15 авг 2022

Can-Am займется выпуском электрических мотоциклов

Can-Am займется выпуском электрических мотоциклов

Канадская компания Can-Am, входящая в структуру холдинга BRP, открывает для себя новый сегмент в производстве техники – мотоциклы

Да, в портфолио BRP и Can-Am подобных аппаратов не было: снегоходы, квадроциклы, вездеходы, гидробайки, трицкиклы – это, пожалуйста, но двухколесного транспорта от BRP свет еще не видел. Но на днях производитель провел презентацию, где показал свои новинки – электрические байки - внедорожный Origin и городской Pulse.

Технические характеристики не раскрыты, но известно, что силовую установку будет поставлять австрийская Rotax — заявлено, что агрегаты Rotax E-Power обеспечат достойную  динамику.

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