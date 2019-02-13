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13 фев 2019

Царь пробка!

Царь пробка!

Москва возглавила рейтинг городов с самыми длинными пробками в мире. Столица обогнала турецкий Стамбул, колумбийскую Боготу, мексиканский Мехико и бразильский Сан-Паулу. К слову, в десятке лидеров затесался и Санкт-Петербург

Мы часто сетуем на то, что в Москве много пробок, кроме того, мы стараемся найти им причину, а ведь она очевидна - Москва хочет быть лучшей во всем, даже в автомобильных пробках. Во всяком случае, недавно опубликованный, ежегодный рейтинг загруженных городов от аналитической компании INRIX говорит именно об этом. Согласно приведенным данным, в среднем в столице России в прошлом году водители простояли в пробках 210 часов, а средняя скорость движения в центре города составила примерно 18 км в час. В первую десятку рейтинга также попал Санкт-Петербург (9-е место), где водители из-за дорожных заторов в среднем потеряли 200 часов при средней скорости трафика в центральной части в те же 18 км в час.

Стоит отметить, что за прошедший год Москва несколько раз вставала в 10-балльных пробках. Так, в октябре, в городе наблюдалась максимальная загруженность дорог в связи с проливными дождями, которые привели к увеличению числа мелких ДТП. Кроме того, столица традиционно «встала» в конце декабря по причине подготовки к новогодним праздникам и увеличению количества транспорта.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Regnum

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