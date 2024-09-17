CATL представил 600-киловатную батарею

CALT представил новый аккумулятор, разработанный специально для тяжелых электрических грузовиков. Он называется Tectrans - T и его емкость составляет 600 кВт*ч. Предполагается, что он будет устанавливаться на грузовики Daimler, Volkswagen и Volvo

Tectrans - T имеет две версии Long Life Edition и Superfast Charging Edition. Первая была разработана для более долгой эксплуатации в 2,8 миллиона километров, что примерно приравнивают к 15 годам службы. Заявленный запас хода составляет 500 км. Это относительно небольшой показатель для грузовых автомобилей, но компенсируется наличием технологии быстрой замены батареи.

Вторая версия Superfast Charging оснащена технологией быстрой зарядки, позволяющей набрать энергию с 0 до 70% всего за 15 минут. Ее емкость может быть от 200 до 600 кВт*ч. Максимальный запас хода тоже 500 км. Заявленный срок службы - 1,2 миллиона километров или 8 лет.