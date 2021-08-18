Цены на автомобили будут расти

Темпы роста цен на новые автомобили в России замедлятся, но сам рост не прекратится. Осень отметится новым витком переписывания ценников.

Как сообщает «Коммерсантъ», практически все автомобильные бренды, которые присутствуют на российском рынке, перепишут свои прайс-листы. Если же говорить о цифрах, то подорожание составит от двух до пяти процентов. Интересно, что наши коллеги даже сделали некоторые прогнозы относительно марок, чьи машины вырастут в цене в первую очередь. Эти марки следующие - BMW, Renault, Ford и Peugeot.

Отметим, что есть опасение и по сохранению дефицита новых машин. Уже сейчас очередь на автомобили премиальных брендов сейчас достигает 4–5 месяцев, авто­мобили массового сегмента приходится ждать до полутора месяцев.