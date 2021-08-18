Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2021

Цены на автомобили будут расти

Цены на автомобили будут расти

Темпы роста цен на новые автомобили в России замедлятся, но сам рост не прекратится. Осень отметится новым витком переписывания ценников.

Как сообщает «Коммерсантъ»,  практически все автомобильные бренды, которые присутствуют на российском рынке, перепишут свои прайс-листы. Если же говорить о цифрах, то подорожание составит от двух до пяти процентов. Интересно, что наши коллеги даже сделали некоторые прогнозы относительно марок, чьи машины вырастут в цене в первую очередь. Эти марки следующие - BMW, Renault, Ford и Peugeot.

Отметим, что есть опасение и по сохранению дефицита новых машин. Уже сейчас очередь на автомобили премиальных брендов сейчас достигает 4–5 месяцев, авто­мобили массового сегмента приходится ждать до полутора месяцев. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Итальянские светофоры научились выявлять нарушения ПДД

18 августа 2021

Hyundai Motor Group запускает проект помощи маломобильным гражданам

18 августа 2021

Стали известны подробности о новом Subaru WRX

18 августа 2021
Volkswagen Crafter 2017 вид сбоку

Российский Volkswagen Crafter получил новый мотор

18 августа 2021

Mercedes-Benz C-Class получил внедорожную версию

18 августа 2021

Раскрыты характеристики нового Nissan Z

18 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна
Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"

Написано новостей:

2 8 8 8 4