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15 ноя 2017

Цены на бензин достигли рекордного уровня

Цены на бензин достигли рекордного уровня

На российском оптовом рынке зафиксирован резкий рост цен на бензин. За прошлую неделю стоимость Аи-92 выросла на 2,3% до 24,85 тысяч рублей за тонну, на Аи-95 — на 1,7% до 44,99 тысяч рублей. И на этой неделе рост продолжился.

Трейдеры говорят, что к такому результату привела остановка компанией «Газпром нефть» установки гидрокрекинга на Московском НПЗ. В итоге она сократила поставки и начала скупать топливо на оптовом рынке. Также на установление рекордных цен повлиял и рост цен на нефть на международных рынках, а это повлекло скупку топлива на внутреннем в ожидании реакции.

В «Газпром нефти» газете «КоммерсантЪ» заявили, что поставки топлива осуществляются по графику, но назвать объемы отказались. В ФАС говорят, что на рост цен повлияли трейдеры, которые провели сделку по цене выше рынка. Однако выяснилось, что эта сделка была совершена по ошибке покупателя, а ее объем составил всего 300 тонн. В итоге антимонопольщики пообещали перенаправить потоки с региональных НПЗ на оптовую биржу, чтобы компенсировать возникший дефицит.
 

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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