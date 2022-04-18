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18 апр 2022

Центробанк осудил использование б/у запчастей

Центробанк осудил использование б/у запчастей

Тема с использованием вышеуказанных деталей возникла пару месяцев назад на фоне мирового кризиса, дефицита запчастей и самих машин. Инициаторы идеи высказывались, что скоро у страховых компаний просто не будет возможности обеспечивать надлежащий ремонт машин своих клиентов

Использование подержанных запчастей позволило бы, условно говоря, продержаться несколько месяцев до нормализации ситуации.  Есть один важный нюанс -  предполагалось, что далеко не все запчасти пойдут в ход,  к примеру, компоненты двигателя  или подвески должны быть новыми, а, скажем, фару или кузовную панель уже можно заменить и на подержанную.

Казалось бы, вопрос безопасности поднят и логичным образом закрыт, но ЦБ, который является регулятором страховых компаний высказался с резкой критикой в отношении данной идеи. «Сразу хочу сказать, что мы здесь категорически выступаем против использования бывших в употреблении запчастей, потому что это приведет к проблемам безопасности дорог»- цитирует «Парламентская газета» главу ЦБ Эльвиру Набиулину. 

Позиция государственного регулятора понятна – никаких полутонов, любые подержанные автозапчасти – угроза безопасности дорожного движения. К слову, руководитель Центробанка добавила, что принятие подобного закона могло бы привести к всплеску угонов машин, которые бы похищали для дальнейшего разбора на компоненты.
 

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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