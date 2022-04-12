Центробанк раскритиковал идею страховщиков по использованию подержанных запчастей

Центробанк, который является в России регулятором сферы ОСАГО, отрицательно отозвался об идее Российского союза автостраховщиков легализовать в стране применение подержанных запчастей.

Надо сказать, что РСА предлагает внедрить данную меру на временной основе, пока не прекратится кризис с поставками автомобилей, запчастей и расходников для них. Более того, подержанные запчасти предполагается использовать далеко не на всех узлах машины. К примеру, заменить разбитую фару подержанной деталью можно, а, скажем, амортизатор, уже нельзя, так как работа подвески напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Несмотря на все ограничения, Центробанк РФ, являясь регулятором сферы страхования, выступил с резкой критикой данной инициативы. Как утверждает ведомство, система сертификации бывших в употреблении запчастей в России отсутствует: соответственно, у проводящих ремонт нет никакой уверенности в их качестве.