Центробанк разрешил использовать неоригинальные запчасти при расчете ремонта по ОСАГО

С 11 сентября в справочниках со стоимостью автомобильных запчастей, которыми страховые компании пользуются для расчёта стоимости ремонта по ОСАГО, будут учитываться цены на неоригинальные детали.

Как сообщает Центробанк, данное нововведение распространяется на все автомобильные бренды и вне зависимости от страны производства. Причем в более ранних заявлениях проходила информация о том, что мера будет действовать только на транспортные средства из «недружественных» стран.

Впрочем, есть один важный нюанс - неоригинальные запчасти будут применяться лишь в том случае, если оригинала нет в наличии.