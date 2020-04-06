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6 апр 2020

Центробанк разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Центробанк разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт можно будет в период карантина. При этом после его отмены документ нужно будет представить в течение одного месяца

Центробанк разрешил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт технического осмотра в связи с режимом самоизоляции в период распространения коронавируса. Об этом в рамках онлайн-пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

При этом глава Центробанка подчеркнула, что это временная мера, поэтому сами диагностические карты о состоянии автомобиля необходимо будет представить в течение одного месяца после отмены карантина.

Напомним, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции в Москве до 30 апреля 2020 года в целях препятствия распространению COVID-19. Однако столичные власти пока не собираются вводить в городе режим передвижения на автомобилях по пропускам. При этом отправиться на автомобиле в другой район города можно только в случае серьезной необходимости.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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