Changan обновил флагманский кроссовер

Changan CS95, флагманский кроссовер марки, представленный на внутреннем рынке Китая, пережил плановый рестайлинг.

Внешность машины была «освежена» за счет новых фар и решетки радиатора с большими сотами. Также в цветовую палитру добавили новый темно-серый оттенок. К сожалению, в салоне каких-либо изменений не произошло. Обновленный CS95 сохранит и прежнюю силовую установку: рядный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 233 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным автоматом Aisin.

В Россию же вышеуказанная модель поставляться не будет, зато совсем скоро на наш рынок должны вывести новые CS55 и CS35 Plus. Цены, как и точные сроки появления автомобилей у дилеров, пока не обнародованы.