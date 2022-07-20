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20 июл 2022

Changan обновил флагманский кроссовер

Changan обновил флагманский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Changan CS95, флагманский кроссовер марки, представленный на внутреннем рынке Китая, пережил плановый рестайлинг.

Внешность машины была «освежена» за счет новых фар и решетки радиатора с большими сотами. Также в цветовую палитру добавили новый темно-серый оттенок. К сожалению, в салоне каких-либо изменений не произошло. Обновленный CS95 сохранит  и прежнюю силовую установку: рядный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 233 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным автоматом Aisin.

В Россию же вышеуказанная модель поставляться не будет, зато совсем скоро на наш рынок должны вывести новые CS55 и CS35 Plus. Цены, как и точные сроки появления автомобилей у дилеров, пока не обнародованы.

При написании новости использовалась информация:
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