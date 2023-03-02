Changan обвинил Geely в плагиате

Китайская государственная корпорация Changan обвинила Geely в воровстве дизайна нового семейства Galaxy

Geely представила линейку Galaxy неделю назад – 23 февраля. Сюда войдут и микроавтобусы, и седаны, и кроссоверы. На сегодняшний день «вживую» показали лишь одну машину – седан Galaxy Light. Это, пока что, прототип. Машина выделяется своим спортивным и несколько хищным стилем. Собственно, именно стиль и смутил Changan – представители компании подали едва ли не официальный протест.

«После сравнения было обнаружено, что прототип Geely имеет много общего с концепт-каром Changan Automobile и серийными моделями, и он подозревается в нарушении прав интеллектуальной собственности Changan Automobile. Мы просим Geely прекратить неправомерные действия и оставляем за собой право принять юридические меры» - приводит портал Autonews текст заявления Changan.