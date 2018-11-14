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14 ноя 2018

Час парковки в центре города обойдется в 500 рублей

Час парковки в центре города обойдется в 500 рублей

С таким предложением выступили Эксперты РЭУ им. Плеханова. По их заявлению необходимо довести стоимость парковки до 500 рублей в час, дабы снизить нагрузку на улицах

Свою позицию эксперты обосновывают исследованием мировой практики, согласно которой цена на дефицитную парковку на улице никак не может быть в 2-3 раза ниже капитальных подземных паркингов. Как раз в Москве, примерная стоимость подземного паркинга и составляет около 400 рублей в час. Кроме того предполагается уменьшить бесплатный период стоянки.

По словам экспертов, подобное решение должно снизить загрузку парковок на 15-20 процентов и освободить места для местных жителей. Напомним, что сейчас один час «центровой» парковки обходится в 200 рублей, при этом бесплатный лимит стоянки ограничивается пятнадцатью минутами. Если решение по увеличению стоимости будет принято, то городские парковки центра сравняются по стоимости с подземными паркингами ЦУМ или отеля Ritz-Carlton. На данный момент этот вопрос будет прорабатываться в службе АМПП (Администратор Московского парковочного пространства). По словам представителей службы, планируется большая проработка данного вопроса, с учетом запросов автомобилистов и местных жителей.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, BFM, РИА Новости

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