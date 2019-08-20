Частные камеры - это благо. Снова.

Поди и разбери умы государственных мужей, то частные камеры признаются злом, мол люди лишь доход себе обеспечивают, то они внезапно становятся добром, ибо на снижение аварийности, как никак, работают

Как сообщает РБК, Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.

Ведомство ссылается на эффективность частных камер, заявляя, что в Подмосковье аварийность уменьшилась на 15-30%. Кроме того, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает девятнадцати процентов, тогда как в местах, где установлены государственные камеры, этот показатель не превышает и пятнадцати процентов.