Через два года на дороги выйдут складные автомобили

Израильский стартап City Transformer заключил стратегический альянс с французским поставщиком инженерных услуг Segula Technologies: обе компании должны запустить в серийное производство так называемый складной автомобиль CT-1.

Особенность данного автомобиля, собственно, в его изменяемых габаритах. На самом деле технология здесь простая – кузов не изменяется - двигаются лишь колеса, убираясь в недра кузова, либо «высовываясь» для улучшения управляемости. Сообщается, что машина способна разогнаться до 90 километров в час, а блок аккумуляторов обеспечивает 180-километровый запас хода.

Занятно, что это пусть и маленький, но автомобиль. У него есть место для двух человек, руль, подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер и прочие полезные опции.

