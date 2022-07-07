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7 июл 2022

Через два года на дороги выйдут складные автомобили

Через два года на дороги выйдут складные автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Израильский стартап City Transformer заключил стратегический альянс с французским поставщиком инженерных услуг Segula Technologies: обе компании должны запустить в серийное производство так называемый складной автомобиль CT-1.

Особенность данного автомобиля, собственно, в его изменяемых габаритах. На самом деле технология здесь простая – кузов не изменяется - двигаются лишь колеса, убираясь в недра кузова, либо «высовываясь» для улучшения управляемости. Сообщается, что машина способна разогнаться до 90 километров в час, а блок аккумуляторов обеспечивает 180-километровый запас хода.

Занятно, что это пусть и маленький, но автомобиль. У него есть место для двух человек, руль, подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер и прочие полезные опции.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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