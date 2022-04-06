Черный март российского автомобильного рынка

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. По ее данным, в марте они сократились на 62,9 процента – до 55 129 единиц

Любопытно, но исторического рекорда в пандемийном 2020 году, когда за апрель было продано чуть меньше 39 тысяч машин (38922), рынок не достиг. Если же смотреть на квартальную статистику, то в этот раз российские дилеры продали 277 332 автомобиля, что на 28,4 процента меньше, чем за январь-март 2021 года.

Теперь поговорим о лидерах и аутсайдерах. Лидирующие позиции по продажам занимает отечественная Lada с результатом в 12289 автомобилей (продажи за март). Серебро и бронза уходят к корейцам – Kia и Hyundai. Первые в марте продали немногим больше шести тысяч машин, а вторые – чуть больше четырех тысяч. Что касается нижних строчек рейтинга, то там расположились Lexus и Сhevrolet. У японцев, к примеру, продажи за март составили всего лишь 229 автомобилей, тогда как в прошлом году продажи превысили отметку в две с лишним тысячи штук.

Стоит отметить, что низкие продажи премиальных марок обеспечены не плохой платежеспособностью покупателей (с этим пунктом все хорошо), а с дефицитом самих машин – производители существенно сократили российские квоты, так что наши соотечественники может быть и рады что-то купить, да нечего.