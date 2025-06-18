Chery готовит для российского рынка новый бренд iCaur

Компания Chery готовится к очередному расширению присутствия на российском рынке. В 2026 году у нас появится новый китайский бренд iCaur

Несмотря на непривычное название, речь идет о китайской марке iCar, которая появилась в 2023 году и уже продается на экспортных рынках под разными названиями. Для России выбран свой собственный вариант iCaur. Уже опубликован официальный логотип марки, а также первые подробности о модельной линейке.

Сейчас линейка iCar в Китае включает компактные электрокроссоверы iCar 03 и iCar V23. Видимо, они первыми появятся на российском рынке. Либо первенцем может оказаться новый гибрид, который обещают показать в этом году.

Кроссоверы iCar 03 (длина – 4406 мм) и iCar V23 (4220 мм) могут быть как передне- так полноприводными в зависимости от комплектации. Особое внимание они привлекают за счет “квадратного” дизайна, а V23 и вовсе свои внедорожным стилем.

В Китае обе модели стартуют с цены в 110 000 юаней (примерно 15 300 долларов). Какие именно версии приедут в Россию и по какой цене, станет известно ближе к старту продаж.