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18 июн 2025

Chery готовит для российского рынка новый бренд iCaur

Chery готовит для российского рынка новый бренд iCaur
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery готовится к очередному расширению присутствия на российском рынке. В 2026 году у нас появится новый китайский бренд iCaur

Несмотря на непривычное название, речь идет о китайской марке iCar, которая появилась в 2023 году и уже продается на экспортных рынках под разными названиями. Для России выбран свой собственный вариант iCaur. Уже опубликован официальный логотип марки, а также первые подробности о модельной линейке.

Сейчас линейка iCar в Китае включает компактные электрокроссоверы iCar 03 и iCar V23. Видимо, они первыми появятся на российском рынке. Либо первенцем может оказаться новый гибрид, который обещают показать в этом году.

Кроссоверы iCar 03 (длина – 4406 мм) и iCar V23 (4220 мм) могут быть как передне- так полноприводными в зависимости от комплектации. Особое внимание они привлекают за счет “квадратного” дизайна, а V23 и вовсе свои внедорожным стилем.

В Китае обе модели стартуют с цены в 110 000 юаней (примерно 15 300 долларов). Какие именно версии приедут в Россию и по какой цене, станет известно ближе к старту продаж.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru

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