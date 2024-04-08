Chery и Xiaomi представили свой первый совместный электромобиль - iCar V23

В Китае состоялся дебют нового электрического внедорожника iCar V23, который был разработан компанией Chery совместно с Zhimi Technology, дочерним предприятием Xiaomi

iCar V23 стал второй моделью после недавно дебютировавшего iCar 03. У автомобилей похожий “квадратный” дизайн, оформление передней части сильно отличается. Видно, что образ V23 вдохновлен автомобилями прошлого (чем-то даже напоминает Land Rover). У него круглые блоки фары с горизонтальными светодиодными элементами, незамысловатые пластиковые бампера и достаточно широкие колесные арки. Однако V23 отличается компактными габаритами: длина - 4220 мм., ширина - 1915 мм., высота - 1845 мм., и колесная база - 2730 мм. Дорожные просвет - 212 мм. Углы въезда и съезда равны 43 и 41 градусам соответственно. Покупателям предложат колесные диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

Форм-фактор салона V23 оформлен примерно так же, как на модели 03, но выглядит более минималистично. На передней панели есть вертикальных экран мультимедийной системы и узкая цифровая “приборка”. Вместо привычного центрального тоннеля - подлокотник с выемкой для разной мелочевки. Бросается в глаза также блок управления климат-контролем с четырьмя шайбами управления и рядом “горячих” клавиш.

Информации о технических характеристиках немного. Известно, что V23 предложат с одномоторной электрической установкой и соответственно, задним приводом, или с двумя электродвигателями и полным приводом. Заявленный запас хода - от 400 до 500 км по циклу CLTC.

