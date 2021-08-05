Chery вывела на тесты таинственный кроссовер

Китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии некоего купеобразного кроссовера. Поговаривают, что это новая версия Tiggo 4

По предварительным данным, премьера Chery X-C (автомобиль носит именно такой индекс) состоится до конца 2021 года, а в продажу модель поступит в 2022 году. Судя по тизерным фотографиям, автомобиль будет щеголять светодиодной оптикой, как спереди, так и сзади. К интересным стилистическим решениям можно также отнести эффект парящей крыши, который обеспечивается особым наклоном задних стоек кузова.

Если предположить, что новинка действительно является наследником «Четверки», то скорее всего она позаимствует у него все агрегаты. Это означает, что под капотом новинки расположится полуторалитровый турбо-мотор на 156 лошадиных сил.