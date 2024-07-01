Chery выводит на рынок новый гибридный кроссовер Fulwin T10

Компания Chery пополняет модельный ряд семейства Fulwin новым гибридным кроссовером T10, созданным на базе Tiggo 9. Он встанет на ступень выше Fulwin T9. Продажи автомобиля стартуют в середине этого месяца

Внешне новый кроссовер практически не отличается от Fulwin T9. Узнать его можно только по хромированным элементам вокруг вставки под решетку радиатора и другой светотехнике. Габариты Fulwin T10: 4850/1930/1712 мм., при колесной базе в 2820 мм. Для сравнения, размеры T9: 4795/1930/1738 мм., а колесная база - 2770 мм. “Десятку” предложат в версиях с 5- или 6-местным салоном.

Fulwin T10 также оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л.с. (220 Нм крутящего момента) и один электродвигатель на 221 л.с. (390 Нм крутящего момента). Заявленный разгон до “сотни” - 8,8 с. Привод - передний. В полноприводной модификации на передней оси установлен дополнительный электродвигатель на 235 л.с. В этом случае время разгона до 100 км/ч составит 4,9 с. Обе версии комплектуются батареей емкостью 34,46 кВт*ч. Запас хода на электротяге у переднеприводной версии - 210 км, а полноприводной - 200 км. В гибридном же режиме запас хода - 1400 км (CLTC).