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1 июл 2024

Chery выводит на рынок новый гибридный кроссовер Fulwin T10

Chery выводит на рынок новый гибридный кроссовер Fulwin T10
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery пополняет модельный ряд семейства Fulwin новым гибридным кроссовером T10, созданным на базе Tiggo 9. Он встанет на ступень выше Fulwin T9. Продажи автомобиля стартуют в середине этого месяца

Внешне новый кроссовер практически не отличается от Fulwin T9. Узнать его можно только по хромированным элементам вокруг вставки под решетку радиатора и другой светотехнике. Габариты Fulwin T10: 4850/1930/1712 мм., при колесной базе в 2820 мм. Для сравнения, размеры T9: 4795/1930/1738 мм., а колесная база - 2770 мм. “Десятку” предложат в версиях с 5- или 6-местным салоном.

Fulwin T10 также оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л.с. (220 Нм крутящего момента) и один электродвигатель на 221 л.с. (390 Нм крутящего момента). Заявленный разгон до “сотни” - 8,8 с. Привод - передний. В полноприводной модификации на передней оси установлен дополнительный электродвигатель на 235 л.с. В этом случае время разгона до 100 км/ч составит 4,9 с. Обе версии комплектуются батареей емкостью 34,46 кВт*ч. Запас хода на электротяге у переднеприводной версии - 210 км, а полноприводной - 200 км. В гибридном же режиме запас хода - 1400 км (CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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