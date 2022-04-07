Chery запускает бренд по производству электромобилей

В июне на китайском рынке появится новый автомобильный бренд QQ. Его запускает компания Chery

История с наименованием «QQ» очень интересная – оно всегда принадлежала концерну Chery. Изначально так называли конкретную модель – лицензионную копию Daewoo Matiz . Затем под этим обозначением появлялись уже самостоятельные модели Chery. Последней из них стал трёхметровый электрический QQ Ice Cream. Теперь «QQ» выводят в отдельный бренд. Надо сказать, что опыт у Chery в таких делах есть, достаточно вспомнить премиальный бренд Exeed.

Уже официально объявлено, что модельную линейку бренда войдут четыре модели eQ1, eQ5, Wujie Max и Wujie Pro. Последнюю даже поместили на тизерные фотографии, правда в закамуфлированном виде. Силуэтом машина напоминает обычный компактный хэтчбек, хотя сам производитель предпочитает называть эту модель настоящим кроссовером. Есть данные и о силовой установке – в движение автомобиль будет приводиться 95-сильным электромотором. Новинка выйдет в 2023 году.