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18 май 2023

Chevrolet Bolt смог проехать 900 километров на одном заряде

Chevrolet Bolt смог проехать 900 километров на одном заряде

Бразильское подразделение концерна GM поставило эксперимент по определению максимального запаса хода электрокара Chevrolet Bolt. Результаты оказались удивительными.

Собственно, самое главное – на штатной, 68-киловаттной батареей автомобиль смог проехать 901,8 километра, что вдвое превосходит заявленные значения. К сожалению, применить данный результат к реальной жизни будет сложно, так как испытания проводились в «идеальных» условиях.

Так американские эксперты заявили, что машина ехала по овалу, который позволяет автомобилю двигаться по нему с прямыми колёсами — то есть не расходуя энергию на усилитель и трение шин о покрытие. Кроме того, заезд проводился со средней скоростью 35 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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