Chevrolet Bolt смог проехать 900 километров на одном заряде

Бразильское подразделение концерна GM поставило эксперимент по определению максимального запаса хода электрокара Chevrolet Bolt. Результаты оказались удивительными.

Собственно, самое главное – на штатной, 68-киловаттной батареей автомобиль смог проехать 901,8 километра, что вдвое превосходит заявленные значения. К сожалению, применить данный результат к реальной жизни будет сложно, так как испытания проводились в «идеальных» условиях.

Так американские эксперты заявили, что машина ехала по овалу, который позволяет автомобилю двигаться по нему с прямыми колёсами — то есть не расходуя энергию на усилитель и трение шин о покрытие. Кроме того, заезд проводился со средней скоростью 35 км/ч.