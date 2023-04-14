Chevrolet Coevette будет презентован уже в этом году

Компания Chevrolet расширит линейку Corvette за счёт спортивного кроссовера уже к концу нынешнего года. Зарубежные СМИ утверждают, что вседорожный Corvette станет конкурентом Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

Новый кроссовер спроектируют на платформе Alpha — на ней базируются Chevrolet Camaro и некоторые «заряженные» модели Cadillac. Таким образом, вседорожный Corvette вряд ли позаимствует что-то от архитектуры, на которой построен нынешний среднемоторный суперкар.

Однако для будущей новинки у Corvette могут позаимствовать силовые агрегаты. Базовой версии прочат четырёхцилиндровый мотор мощностью около 300 л.с., более дорогие модификации получат 6,2-литровый V8 с отдачей на уровне 500 сил.