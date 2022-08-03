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3 авг 2022

Chevrolet заплатит клиентам за отказ от жалоб

Chevrolet заплатит клиентам за отказ от жалоб

Модель Bolt – это один из важных электрокаров для Chverolet. Он стал первым массовым «зеленым» автомобилем. К сожалению, хороший имидж был слегка подпорчен случаями возгорания аккумуляторов.

Из-за дефекта только за прошлый год было отозвано более тридцати тысяч машин. Разумеется, в GM смогли все исправить, но теперь клиентам при покупке предлагают необычную услугу.

Покупатели Bolt 2022 модельного года могут подать заявку на компенсацию на сайте Chevrolet. Поясним, в ходе заполнения формы клиентам предлагают принять ряд условий, одно из которых предполагает отказ от возможности подать в суд на General Motors, если с электрокаром что-то пойдет не так.

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