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19 июн 2023

Чиновникам опять хотят ограничить доступ к иномаркам

Чиновникам опять хотят ограничить доступ к иномаркам

В Госдуме предложили пересадить чиновников на российские автомобили. С такой идеей выступил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев.

Собственно, Хамзаев считает, что чиновники должны ездить только на продукции, которую производит собственная страна. Кроме того это решение повысит престиж машин, а также их качество.

«Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя» - приводят «РИА-Новости» слова парламентария.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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