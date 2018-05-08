Пробки давно уже примета не только российских мегаполисов, но и загородных трасс, где они возникают по разным причинам. Чиновники нашли способ увеличить пропускную способность дорог, ничего для этого не делая.

Вернее, практически ничего: московский эксперимент по сужению полос на дорогах хотят распространить на всю Россию. В настоящее время Росстандарт готовит соответствующий предварительный национальный стандарт (ПНСТ).

Согласно ему, в населенных пунктах можно будет сужать дороги до 3-3,25 метров, а вне населенных пунктов до 3,25-3,5 метров, пишут «Известия», которые познакомились с документом. Ожидается, что такие меры позволят увеличить пропускную способность дорог, то есть увеличить количество полос без ущерба для безопасности движения. В настоящий момент минимальная ширина полос на российских дорогах составляет 3,75 метра.

Подобный эксперимент проводили в Москве, где полосы сузили на 100 участках, которые власти города считали проблемными. В итоге, столичная мэрия отчиталась о том, что пропускная способность в этих местах увеличилась на 50%.