Федеральную антимонопольную службу, судя по всему, засыпали жалобами на рост цен на топливо. Поэтому ведомство, которое долгое время делало вид, что на рынке ничего такого не происходит, выпустило пространное разъяснение по поводу цен на АЗС, которые не имеют ничего общего с ценами на нефть на биржах.

Антимонопольщики сразу же заявили, что цены диктует рынок, а государственного регулировании цен на нефтепродукты не предусмотрено. «На рост стоимости влияет ряд факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны», — говорится в разъяснении.

Однако, в ФАС напомнили, что более половины (65%) в цене каждого проданного в стране литра топлива составляют налоги. Которые, к тому же выросли и будут еще расти. В начале года акцизы на автомобильный бензин класса 5 выросли на 678 рублей за тонну (6,4%); на дизельное топливо всех классов выросли на 593 рублей за тонну (8,4%). С 1 июля 2018 года акцизы вырастут на 679 рублей за тонну (6,0%) автомобильный бензин класса 5; на дизельное топливо всех классов на 593 рублей за тонну (7,7%).

Также этим законом предусмотрено увеличение ставок акцизов на моторные топлива в 2019 и 2020 годы. Вв 2019 году на автомобильный бензин класса 5 на 422 рублей за тонну (+3,5%), на дизельное топливо на 283 рубля за тонну (+3,4%). В 2020 году на автомобильный бензин класса 5 на 438 рублей за тонну (+3,6%), на дизельное топливо на 294 рубля за тонну (+3,4%).

Также за последние три года (2015-2017 гг.) происходило увеличение налога на добычу полезных ископаемых: с 1 января 2015 года на 273 рубля за тонну добытой нефти (55,4%), с 1 января 2016 года на 91 рубль за тонну (11,8%), с 1 января 2017 года на 62 рубль за тонну (7,2%). Аналогичное повышение произошло и в 2018 году.

Факторами, которые оказывают влияние на цены являются сезонный спрос на нефтепродукты; динамика (рост) налоговой нагрузки; динамика (рост) мировых цен; рост отраслевых издержек; профилактика и плановые ремонты российских НПЗ; динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями; условия мелкооптовой отгрузки (реализации) нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяйствующих субъектов, а также наличие/недостаток свободных емкостей с целью накопления запасов (создания резервов).

В ведомстве отмечают, что с 2015 по 2017 годы средний показатель изменения средневзвешенных годовых цен ниже уровня индекса потребительских цен. Эта тенденция складывается уже на протяжении 10 лет.

