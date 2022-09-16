Чиновников пересаживают на китайские автомобили

Власти Ленинградской области закупят для служебного гаража партию китайских машин. Соответствующее распоряжение уже сделал губернатор региона.



«Я принял решение, что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнеры — корейские автопредприятия вернутся и продолжат выпуск автомобилей», — приводит слова Дрозденко телеграм-канал «Админка Ленобласти».



Какие именно машины были закуплены - не уточняется, но с большой вероятностью речь идет о марке Haval - только у нее есть производство в России. На закупку машин, собранных за рубежом, требуется разрешение федерального правительства. Еще одним косвенным подтверждением может стать тот факт, что машины Haval уже давно покупаются администрациями других регионов