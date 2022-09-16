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16 сен 2022

Чиновников пересаживают на китайские автомобили

Чиновников пересаживают на китайские автомобили

Власти Ленинградской области закупят для служебного гаража партию китайских машин. Соответствующее распоряжение уже сделал губернатор региона.

«Я принял решение, что мы в региональном правительстве пересаживаемся на китайский автопром. Надеемся, что наши партнеры — корейские автопредприятия вернутся и продолжат выпуск автомобилей», — приводит слова Дрозденко телеграм-канал «Админка Ленобласти».

Какие именно машины были закуплены - не уточняется, но с большой вероятностью речь идет о марке Haval - только у нее есть производство в России. На закупку машин, собранных за рубежом, требуется разрешение федерального правительства. Еще одним косвенным подтверждением может стать тот факт, что машины Haval уже давно покупаются администрациями других регионов

При написании новости использовалась информация:
Админка Леноблсти

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