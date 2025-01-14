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14 янв 2025

Что известно о компактном кроссовере KGM Tivoli для российского рынка?

Что известно о компактном кроссовере KGM Tivoli для российского рынка?
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка KGM готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер под названием Tivoli. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в ближайшие месяцы

KGM Tivoli, который до ребрендинга выпускался под названием Ssangyong Tivoli (с 2015 по 2023 гг), приедет к нам в актуальной генерации. Точные габариты автомобиля: 4225/1810/1620 мм., при колесной базе в 2600 мм. Дорожный просвет - 178 мм. На родине модель предложена с бензиновым или дизельным моторами. У нас же кроссовер будет продаваться только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л.с. и 260 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Привод может быть как передний, так и полный.

Дизайн Tivoli достаточно оригинальный и отличается от других моделей бренда. Здесь можно заметить раздельные блоки фар, крупную решетку радиатора, которая опущена ближе к бамперу, а также динамичный профиль, подчеркивающийся небольшим спойлером над дверью багажника. Внутри имеется два отдельных экрана приборной панели и мультимедийной системы. Также есть поддержка Apple CarPlay и Google Android Auto для подключения персональных гаджетов. В оснащение заявлены подогрев рулевого колеса и передних сидений, датчики парковки, камера заднего вида и 6 подушек безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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