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21 янв 2021

Что лучше всего делать в пробке

Что лучше всего делать в пробке

Названы самые популярные занятия автомобилистов во время непроглядного затора. Кто-то поет, а кто-то просто злиться на черную полосу в навигаторе.

РИА Новости привело результаты исследования компании «СберАвто» относительно самых популярных занятий водителей в дорожных заторах.  Лидером рейтинга стало прослушивание музыки. Ниже расположились  телефонные звонки, здесь мы предупреждаем читателей Motorpage об умении дорожных камер фиксировать использование мобильника.

Почетное третье место -  прослушивание аудиокниг и подкастов. Конечно же, есть те, кто даже в пробках не отвлекаются от руля и бдит за окружающей ситуацией, но и нашлись такие люди, которые просто злятся на окружающий их затор.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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