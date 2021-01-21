Что лучше всего делать в пробке

Названы самые популярные занятия автомобилистов во время непроглядного затора. Кто-то поет, а кто-то просто злиться на черную полосу в навигаторе.

РИА Новости привело результаты исследования компании «СберАвто» относительно самых популярных занятий водителей в дорожных заторах. Лидером рейтинга стало прослушивание музыки. Ниже расположились телефонные звонки, здесь мы предупреждаем читателей Motorpage об умении дорожных камер фиксировать использование мобильника.

Почетное третье место - прослушивание аудиокниг и подкастов. Конечно же, есть те, кто даже в пробках не отвлекаются от руля и бдит за окружающей ситуацией, но и нашлись такие люди, которые просто злятся на окружающий их затор.