Что случилось в автомобильном мире восьмого октября?

Сегодняшняя дата – очень интересная. Именно в этот день Боб Марли дал свой последний концерт, но так как мы пишем про автомобили, то и говорить будем про события автомобильной индустрии, благо их, 8 октября, в разные года произошло не мало

К слову, Марли был ярым автомобилистом и фанатом машин, особую любовь он проявлял в отношении марки BMW. Занятно, но он питал страсть к немецким машинам не из-за управляемости или комфорта, а из-за названия. Аббревиатуру BMW можно было расшифровывать как Bob Marley & The Wailers (группа короля регги).

Но переходим к событиям. Итак, восьмого октября 1967 года в Англии был впервые применен алкотестер. С этого дня водители поняли, что пинта пива может стать причиной резкого окончания их автомобильной жизни. Отметим, что первые алкотестеры были совсем не похожи на современные аналоги. Это были большие коробки, которые выдавали результат лишь через десять-пятнадцать минут после забора проб.

В этот же день, но уже в 1996 году, с конвейера Ford сошел 250-миллионный автомобиль. Им стал Ford Fiesta. Да, когда-то и у Ford дела шли хорошо… . Наконец, восьмого октября 1941 года был заложен первый кирпич Ульяновского автомобильного завода. Пожелаем данному предприятию здравствовать и развиваться.