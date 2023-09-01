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1 сен 2023

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

1 сентября вступает в силу закон, который призван повысить безопасность поездок на такси и ужесточить требования к агрегаторам и водителям

Согласно данному закону, водители такси не будут допущены к транспортному средству, если они не оплатили вовремя штрафы за нарушение ПДД, были лишены водительских прав дважды, а также имеют судимость по УК РФ. Более того, уже действующие водители будут обязаны оформить ОСАГО по тарифам для перевозчиков. Однако закон теперь предоставляет доступ в такси для самозанятых. Ранее для работы таксистом требовалось регистрация ИП.

Закон также предусматривает контроль за непревышением нормы рабочего времени (не более 40 часов в неделю и 10 часов в сутки). Работодатель больше не сможет перегружать водителей заказами, даже если они сами этого хотят. Вероятно, будет установлен тахограф и введены специальные журналы, суммирующие время, потраченное на выполнение всех заказов.

При написании новости использовалась информация:
Комсомольская правда

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