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30 май 2023

Citroen C5 Aircross Hybrid получил гибридную версию

Citroen C5 Aircross Hybrid получил гибридную версию

Компания Citroen объявила о расширении моторной гаммы кроссовера C5 Aircross за счёт новой гибридной установки. 

Представленная версия получила наименование Citroen C5 Aircross Hybrid 136 – в это цифре заложена мощность силовой установки, которая состоит из 1.2-литрового турбомотора и электрического двигателя. В сумме отдача составляет 136 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 6-ступенчатый робот.

Отметим, что вседорожник уже комплектуется двумя подключаемыми гибридами на 225 и 180 сил

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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