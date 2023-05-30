Citroen C5 Aircross Hybrid получил гибридную версию

Компания Citroen объявила о расширении моторной гаммы кроссовера C5 Aircross за счёт новой гибридной установки.

Представленная версия получила наименование Citroen C5 Aircross Hybrid 136 – в это цифре заложена мощность силовой установки, которая состоит из 1.2-литрового турбомотора и электрического двигателя. В сумме отдача составляет 136 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 6-ступенчатый робот.

Отметим, что вседорожник уже комплектуется двумя подключаемыми гибридами на 225 и 180 сил